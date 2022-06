LIVE | Zverev lijkt op te moeten geven met zware enkelblessure na drie uur tennis, tweede set nog niet beslist

Jan Vertonghen kijkt wél uit naar duel met Oranje: ‘Zie het anders dan Kevin De Bruyne’

Jan Vertonghen neemt het duel van België met het Nederlands elftal van vrijdagavond in de Nations League zeer serieus. ,,Ons doel is om deze poule te winnen”, blikte de 35-jarige verdediger op een persconferentie vooruit. ,,Want als we winnen, dan wordt de finaleronde in België gehouden. Dat geeft extra motivatie.”

