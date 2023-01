Loprais verlaat Dakar Rally na aanrijding met dodelijke afloop, Van Kasteren nieuwe leider bij trucks

,,Ik hoorde het nieuws bij terugkomst in het bivak”, zegt Loprais in een video-boodschap naar aanleiding van de aanrijding. ,,Ik heb per ongeluk iemand geraakt. Een Italiaanse fan van 69 jaar. We hebben hem helemaal gezien. Maar er zijn video’s die het bewijzen. Onderweg naar het ziekenhuis zou hij een hartaanval hebben gehad en is hij overleden. Indirect door mijn fout is een mens overleden. Mijn condoleances aan zijn familie en vrienden. Ik zal dit ongeluk de rest van mijn leven meedragen.”