Los Angeles Lakers na tien jaar weer in finale NBA

In de finale, een best-of-seven-reeks, nemen de Lakers het op tegen de winnaar van de Eastern Conference. In de eindstrijd daarvan leidt Miami Heat tegen Boston Celtics met 3-2. De zesde wedstrijd wordt in de nacht van zondag op maandag, eveneens in Orlando, gespeeld.



Het is voor de Lakers de eerste keer sinds 10 jaar dat het weer tot de NBA Finals doordringt. In 2010 werd de ploeg voor het laatst kampioen toen het aan de hand van Kobe Bryant te sterk was voor de Celtics.