Loting Australian Open: Botic van de Zandschulp in tweede ronde mogelijk tegen Tallon Griekspoor

Xavi Simons over Cody Gakpo, het WK en het duel met Sparta: ‘Ik snap dat ik werd gewisseld’

Xavi Simons hielp PSV aardig op weg met zijn openingstreffer in het gewonnen bekerduel met Sparta Rotterdam (1-2). ,,Op zulke situaties train ik veel”, doelt de aanvallende middenvelder op zijn goede loopactie. ,,Dit moet ik vaker zo doen. Daar zijn we mee bezig. Het was ook een mooie combinatie.”

11 januari