Lucky loser Schoofs in Luxemburg kansloos tegen Mertens

Ritsu Doan wint met Japan van Tadzjikis­tan

16:40 Ritsu Doan heeft met Japan goede zaken gedaan in de strijd om WK-kwalificatie. De PSV-aanvaller won met het land met 0-3 van Tadzjikistan en leidt nu ruim in de eigen groep. Japan kreeg nog geen enkele goal tegen in deze kwalificatiecyclus.