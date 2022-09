Luis Alberto bezorgt Feyenoord horrorstart met snelle treffer

Rentree Persyn bij FC Eindhoven, dat een ander MVV treft dan vorig seizoen: ‘Ze zijn een stuk beter’

Vleugelspeler Tibo Persyn keert na een maand absentie terug in de wedstrijdselectie van FC Eindhoven, dat vrijdag thuis MVV treft. Aanvallers Lamine Diaby-Fadiga en Pjotr Kestens trainden donderdag mee met de groep. ,,Maar of zij er tegen MVV ook bij zijn, is nog een vraagteken”, aldus hoofdtrainer Rob Penders. ,,Ze voelen zich goed. We moeten het even bekijken.”

17:00