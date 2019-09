Lukt het Serena Williams nu wel? ‘Ik moet zorgen dat ik relaxed blijf’

HELMOND SPORT - FC EINDHOVEN Joppen en Sleegers willen oude tijden laten herbeleven in derby: ‘Blijft een aparte wedstrijd’

8:00 De één is een Eindhovenaar in Helmondse dienst, de ander is een échte Helmonder die opnieuw in Eindhoven speelt. Guus Joppen (29) en Joey Sleegers (24) over hun favoriete derby’s en dé clash van zondag.