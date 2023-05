Luuk de Jong blikt in emotionele video terug op carrière broer Siem: ‘Ik hou van je, amigo’

Giro d’Italia | Veertiende etappe: sprinters azen op kans, maar zware beklimming kan roet in eten gooien

De veertiende etappe in de Giro d’Italia wordt vandaag verreden. Met Geraint Thomas nog altijd in de roze trui fietsen de renners 194 kilometer tussen Sierre en Cassano Magnago. Onderweg ligt één zware beklimming, maar die wordt al vroeg aangedaan. Wordt het een massasprint of blijven de vroege vluchters vooruit? De officiële start is om 12.15 uur, vanaf dat moment blijf je hier via een livewidget op de hoogte van het koersverloop en in ons liveblog volg je de belangrijkste ontwikkelingen.