Maarten van der Weijden gaat derde wereldrecordpoging 24 uur zwemmen doen

De eerste keer redde de Olympiër het wereldrecord van 101.9 kilometer net niet. Bij zijn laatste poging haalde hij maar liefst 102.8 kilometer, maar omdat er geen voortdurende geluidsopname werd gemaakt, was die poging niet geldig. Driemaal is scheepsrecht, zo zal de marathonzwemmer hebben gedacht.

Van der Weijden is naast zijn gouden de plak op de Olympische Spelen van 2008 bekend van meerdere recordpogingen. Zo zwom hij al tweemaal de Elfstedentocht. De laatste keer voltooide hij de tocht van 196 kilometer binnen 75 uur. In 2004 zwom hij het IJsselmeer over in een tijd van ruim 4 uur en 20 minuten. Ook zwom hij Het Kanaal tussen Groot-Brittannië en Frankrijk over in 18 uur en 45 minuten.