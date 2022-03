Maik Kuivenhoven wil full time darter worden, maar is reëel: ‘Dan moet iemand me financieel ondersteunen’

Bekerfina­le gaat voor de vierde keer tussen de voetbal­groot­mach­ten PSV en Ajax

PSV weet wie op 17 april de tegenstander is in de finale om het toernooi om de KNVB-beker. De Eindhovenaren stuiten in De Kuip op Ajax, dat donderdagavond in Alkmaar won van AZ (0-2). Het is pas de vierde keer in de historie van het toernooi dat de twee nationale voetbalgrootmachten tegenover elkaar in de finale staan.

