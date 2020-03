Man rent marathon op 7 meter breed balkon tijdens lockdown in Frankrijk

Turnster Sanne Wevers kan door met trainen dankzij thuisbe­zorg­de balk van Helmondse makelij

17:41 Het is nog hoogst onzeker of de Olympische Spelen komende zomer doorgaan, maar turnster Sanne Wevers neemt in deze tijd, waarin nagenoeg alle sporten stil liggen vanwege het coronavirus, het zekere voor het onzekere. Om te trainen op de balk hoeft ze in ieder geval de deur niet uit.