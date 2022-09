Manchester United eenvoudig langs Sheriff

Podcast | ‘Ook met een heel elftal nieuwelin­gen heeft Arne Slot Feyenoord meteen aan de praat’

Twee overwinningen voor Nederlandse teams in Europa. Een Nederlandse trainer onder druk. Supersunday in de eredivisie en belangrijke duels onderin. De selectie van Louis van Gaal en meer. Je hoort het in een nieuwe AD Voetbalpodcast. Etienne Verhoeff bespreekt het met Johan Inan.

7:02