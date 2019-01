Mandigers vindt Waterloo op WK van BDO na ware dartsthriller

Van Bommel te spreken over PSV-zege op Club Brugge: ‘Gewoon een Champions Lea­gue-deelnemer’

15:56 Mark van Bommel was na afloop van Club Brugge-PSV in Qatar (1-2) te spreken over de zege van zijn ploeg. ,,Dit is gewoon een ploeg die in de Champions League actief was”, zei de trainer van PSV.