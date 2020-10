Mannarino en Millman naar eindstrijd eerste editie ATP-toernooi van Noersoeltan

Worst en Iserbyt zegevieren in de Koppenberg­cross

16:35 Annemarie Worst heeft de Koppenbergcross gewonnen. De veldrijdster finishte vorig jaar nog als tweede in de klassieker onder de veldritten, maar was ditmaal in een sprint sneller dan Lucinda Brand. Yara Kastelijn maakte het Nederlandse podium compleet.