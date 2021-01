Mannelijke en vrouwelijke waterpoloërs PSV gaan onderuit in bekerduels

Shorttrac­kers behalen op EK goud op aflossing, zilver voor de vrouwen op relay

16:31 De Nederlandse shorttrackmannen hebben op het EK in Gdansk goud behaald op de aflossing. Itzhak de Laat, die individueel zich al van brons in het eindklassement had verzekerd, maakte de klus in Polen af door als eerste over de finish te komen. Sjinkie Knegt, Dylan Hoogerwerf en Jens van ‘t Wout zijn de andere shorttrackers die deel uitmaken van het Nederlandse team.