Martin Klizan blijft ongeslagen in zijn zesde ATP-finale

PSG toont suprematie in Franse Super Cup tegen Monaco

16:29 Het begint bijna saai te worden in de Franse competitie. Zolang Paris Saint-Germain de laatste jaren meedoet, is het bijna niet mogelijk om een prijs te pakken. De Franse Super Cup, die voor de verandering in Shenzhen, China werd gespeeld, was simpel een prooi voor de Parijzenaars tegen Monaco (4-0).