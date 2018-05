Mathieu van der Poel voelt zich geen Max Verstappen van het mountainbiken

Van Marwijk, Van Bommel en Dirkx hebben groep eindelijk compleet

8:53 Voor bondscoach Bert van Marwijk van Australië is de voorbereiding op het WK voetbal een race tegen de klok. Pas dinsdag meldden aanvoerder Mile Jedinak en doelman Danny Vukovic zich in het trainingskamp in het Turkse Antalya.