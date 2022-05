Matwé Middelkoop in Parijs voor het eerst naar halve finale grand slam

In de beslissende set serveerden Glasspool en Heliovaara bij 5-4 voor de wedstrijd. Ze verloren hun servicegame, waarna een spannende slotfase ontstond. In de beslissende matchtiebreak - op 6-6 - wonnen Middelkoop en Bopanna na een 3-0-achterstand op sensationele wijze tien punten op rij.

Middelkoop, de nummer 39 van de wereld, was op een grandslamtoernooi nog nooit voorbij de kwartfinales gekomen. In 2017 verloor hij bij de laatste acht op de US Open en vorig jaar werd hij op de Australian Open opnieuw in de kwartfinales uitgeschakeld.