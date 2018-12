Mauresmo verkiest Pouille boven Davis Cup-team

Mauresmo, die tussen 2012 en 2016 al de leiding over Franse vrouwenploeg in de Fed Cup had, zou de eerste vrouw zijn geweest die de Franse mannen gaat coachen. Tot dit jaar stond de Franse formatie onder leiding van Yannick Noah, die zijn tennissers eind vorige maand de finale van de Davis Cup van Kroatië zag verliezen.



De 39-jarige Mauresmo was tussen 2014 en 2016 coach van de Schotse wereldtopper Andy Murray. Wie nu als coach van de Franse Davis Cup-ploeg aan de slag gaat, is nog niet bekend.