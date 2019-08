Mazzeltje voor Fed Cup-team: toch kans op finaleweek

Net als de Davis Cup heeft ook de Fed Cup vanaf dit jaar een andere opzet. Voor het eindtoernooi kreeg Tsjechië, elfvoudig winnaar van het toernooi, een wildcard. Daardoor komt er een plek vrij in de kwalificatieronde. Daarin strijden zestien landen begin februari om acht tickets. Volgende week wordt hiervoor geloot. Nederland treft één van de acht geplaatste landen: Verenigde Staten, Wit-Rusland, Roemenië, Duitsland, Spanje, Zwitserland, België of Groot-Brittannië.

Captain Haarhuis is blij met de meevaller. ,,Fantastisch dat we kans maken ons te kwalificeren voor de Fed Cup Finals in Boedapest. Daar willen we natuurlijk graag bij zijn, net zoals we bij de Davis Cup Finals in Madrid zijn.”