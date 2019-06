Mbappé grapt op Twitter over wensenlijstje bij PSG: ‘Kylian Mbappé wil keeper zijn’

Oranje traint zonder basiskrach­ten

18:33 De reserves van de eerste WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland hebben woensdag in de buurt van Valenciennes op het veld getraind. De elf basiskrachten bleven achter in het spelershotel, waar ze in de sportzaal wat lichte hersteloefeningen deden. Het was de bedoeling dat alle 23 voetbalsters naar het Stade Municipal Saint Amand les Eaux zouden gaan.