Medvedev boekt tegen Zverev eerste zege op ATP Finals

fotoserie Van kampioen­schap­pen tot persifla­ges: De carrière van Van Raaij bij PSV in beeld

15:15 Harry van Raaij kwam als 47-jarige Philips-man in 1984 in het bestuur van PSV, om als penningmeester de financiën te bewaken. Tussen 1996 en 2004 was hij voorzitter en vergaarde Van Raaij nationale bekendheid in een tijd waarin PSV vier keer landskampioen werd. De oud-preses was gezegend met de nodige zelfspot en kon hardop lachen om persiflages van Erik van Muiswinkel, die Van Raaij nog meer status gaven dan hij al had.