Medvedev eenvoudig naar laatste zestien US Open na zege op debutant Wolf

US Open Schuurs naar kwartfina­les dubbelspel, Middelkoop klaar

18:47 Dubbelspecialiste Demi Schuurs heeft zich verzekerd van een plek in de kwartfinales van de US Open. De nummer 12 van de wereld in het vrouwendubbelspel was samen met haar Tsjechische tennispartner Kveta Peschke met 6-2 7-5 te sterk voor Oksana Kalasjnikova uit Georgië en Alla Koedrjavtseva uit Rusland.