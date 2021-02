Medvedev geeft Nadal-beul Tsitsipas pak slaag en staat in tweede Grand Slam-finale

Medvedev neemt het zondag in de eindstrijd op tegen titelhouder Novak Djokovic, die donderdag al de Rus Aslan Karatsev kansloos liet. Djokovic heeft het toernooi in Melbourne al acht keer gewonnen. De 25-jarige Medvedev, die al twintig partijen op een rij heeft gewonnen, wacht nog op zijn eerste grandslamtitel. In 2019 stond hij in de finale van de US Open, waarin hij in vijf sets verloor van Rafael Nadal.

Medvedev won de eerste twee sets overtuigend en leek ook de derde set eenvoudig te gaan winnen, maar Tsitsipas vocht zich knap terug in de partij. Het publiek, dat duidelijk op de hand van de jonge Griek was, kreeg echter geen comeback. Tegen Nadal vocht Tsitsipas zich terug na een 2-0 achterstand in sets, maar vandaag ging ook de derde set naar Medvedev. ,,Ik werd toch een beetje angstig in de derde set, want het is toch een halve finale van een grand slam. Ik ben ook geen Roger of Novak”, doelde Medvedev op de ervaren Federer en Djokovic. ,,Wat ik doe als ik angstig ben? Lastig, ik probeer dan gewoon aces en winners te slaan en dat is gelukt.”