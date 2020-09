Medvedev kent slechte generale voor Roland Garros

Voor Medvedev was het toernooi in Hamburg de enige mogelijkheid om wedstrijdritme op gravel op te doen voor de start van Roland Garros. Medvedev haalde onlangs nog de halve finale van de US Open, maar daarin was de latere winnaar Dominic Thiem in drie sets te sterk.



Aan het graveltoernooi van Hamburg doen ook onder anderen Stefanos Tsitsipas, Robert Bautista-Aug en Gaël Monfils mee. Laatstgenoemde werd vandaag ook in de eerste ronde uitgeschakeld.