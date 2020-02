Medvedev opnieuw naar Libéma Open in Rosmalen

Medvedev kwam in 2016, 2017 en 2018 in actie in Rosmalen. Zijn beste resultaat behaalde hij in 2017, toen hij de kwartfinale bereikte. ,,Ik kijk er naar uit om weer naar Nederland te komen en te spelen in Rosmalen. Ik hou van het spelen op gras en het is voor mij de perfecte voorbereiding op Wimbledon", aldus Medvedev.