Meedogenloze Holzken sloopt tegenstander tijdens debuut Aziatische ONE Championship

2de Wereldbekerzege Van der Poel laat ook in Tabor alle tegenstan­ders spartelen

16:34 Mathieu van der Poel heeft met groot vertoon van macht de wereldbekerwedstrijd in het Tsjechische Tabor gewonnen. De heerser in het veldrijden hield de concurrentie, net als onlangs tijdens het EK en tijdens wedstrijden in Niel en Gavere, op grote afstand.