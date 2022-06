Meerdere banden in rechtervoet Zverev gescheurd: deelname aan Wimbledon onwaarschijnlijk

Coco Gauff (18) heeft na schooldi­plo­ma nu ook finaletic­ket op zak

Coco Gauff staat voor het eerst in haar carrière in de finale van een grandslamtoernooi. Nog altijd pas 18 jaar oud en de jongste grandslamfinaliste sinds Maria Sjarapova in 2004 op Wimbledon, oogt ze in alle opzichten volwassen.

