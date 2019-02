Mendy neemt Guardiola in de maling, Ricksen bij Rangers

Ik moet mensen nog altijd overtuigen dat ik uit een omhaal heb gescoord tegen Mariahout

17:27 Niet voor 114.000 toeschouwers in het Estadio Azteca in Mexico City, maar op sportpark Molenven voor 47 belangstellenden. Geen kwartfinale van het WK 1986 tussen Engeland en Argentinië, maar een eenvoudig duel in de vierde klasse: Stiphout Vooruit - Olympia Boys. Voor even kroop Jorn Dekkers zondag in de huid van Diego Maradona.