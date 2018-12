Mentel uitgeroepen tot Paralympische Sporter van het Jaar

Mentel wist op de Paralympische Spelen in Pyeongchang twee gouden plakken te veroveren, op de onderdelen snowboardcross en banked slalom. De weg naar dat succes was zwaar voor de Loosdrechtse, die al een jarenlange strijd voert tegen kanker. Een maand voor de start van de Spelen in Zuid-Korea onderging ze nog een operatie.



Vier jaar geleden won ze ook al de titel, toen ze in Sotsji haar eerste paralympische titel veroverde. Al in 2001 werd voor het eerst botkanker bij haar gevonden en was amputatie van een been onvermijdelijk. De ziekte keerde telkens terug, maar keer op keer wist Mentel de kanker te overwinnen en bovendien uit te blinken in een wintersport. Met haar doorzettingsvermogen is Mentel voor velen een inspiratie. Ze is ook de grondlegster van de Mentelity Foundation, een stichting die kinderen en jongvolwassenen met een lichamelijke beperking aan het sporten wil krijgen. Ze heeft inmiddels haar topsportcarrière beëindigd.



,,Mijn hemel. Even laten bezinken, hoor'', stamelde een geëmotioneerde Mentel. ,,Allereerst ongelooflijk bedankt dat jullie mij hebben gekozen. Medisch specialisten en fysio. Zonder hen had ik er sowieso niet gestaan. Uiteraard ook mijn gezin. Jullie zijn fantastisch. Last but not least: mijn man. Zonder jou had ik het niet gekund. We hebben er samen voor geknokt, super trots op je.''