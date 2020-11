Mertens en Sabalenka plaatsen zich voor finale in Linz

Djokovic tegen Medvedev, Zverev en Schwartz­man op ATP Finals

12 november Djokovic neemt het in de groepsfase van de ATP Finals in Londen op tegen de Rus Daniil Medvedev, de Duitser Alexander Zverev en debutant Diego Schwartzman uit Argentinië. Dat is het resultaat van de loting. De vier tennissers zitten in de groep Tokio 1970.