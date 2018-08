Met val is Herlings nog superieur in Lommel

De Vlaamstalige speaker in Lommel kwam zondag woorden tekort om de suprematie van Jeffrey Herlings tot uitdrukking te brengen. De 23-jarige motorcrosser uit Oploo vormde tijdens de Belgische Grand Prix een buitencategorie in de koningsklasse.

Met een val in de slotronde, die geen gevolgen had, liet Herlings zien dat hij ook maar een mens is die fouten kan maken. ,,Ik wilde nog even mijn maatje (Lars van Berkel uit Veghel, red.) inhalen. Daarbij ging het mis, ik viel voorover", deed Herlings luchtig over het schoonheidsfoutje.

Het is dat het verschil tussen de nummers 1 en 2 in een manche slechts beloond wordt met 3 punten meer en niet per meter uitgekeerd wordt. Anders was de titelstrijd al zo goed als beslist. Nu blijft Herlings nog altijd binnen schootsafstand van titelhouder Antonio Cairoli. De Italiaan zag zijn achterstand in Lommel oplopen tot 36 punten met nog 5 Grands Prix te gaan.

In dit tempo pakt Herlings naar alle waarschijnlijk in de voorlaatste GP, in Assen, zijn eerste MXGP-wereldtitel. Op hetzelfde TT-circuit vierde Cairoli vorig jaar zijn 9e mondiale kampioenschap.

One-man-show

Met zijn dominante optreden haalde Herlings al snel alle spanning uit de wedstrijd. De massaal opgekomen Nederlandse fans maalden daar niet om. Zij amuseerden zich kostelijk met de one-man-show van de Zandman. In de 2e manche snoepte land-en teamgenoot Glenn Coldenhoff nog wel even de premie voor de snelste starter, de Foxholeshot, af, maar nog in de 1e ronde herstelde Herlings de hiërarchie.

Na 30 minuten en 2 ronden bedroeg de voorsprong van de WK-leider (met val) 33 seconden op Cairoli. Achter de rug van de 2 KTM-kopstukken vocht Coldenhoff een enerverend gevecht uit met de Brit Max Anstrie om de derde plaats, die de rijder uit Best in zijn voordeel besliste. In het dagklassement pakte Anstie wel de 3e podiumplaats. Coldenhoff werd 5e.

Pootjes past in MX2-klasse

In de MX2-klasse moest Micha Boy de Waal genoegen nemen met 14e plaats in de dagstand. Door een val in de 1e manche verspeelde de 23-jarige Honda-coureur uit Wijk en Aalburg zijn kansen op een toptiennotering. Hij finishte als 15e. In de 2e moto deed hij 1 plekje beter.

Davy Pootjes, 10e in de tussenstand van het WK, kwam op zondag niet in actie in de Belgische Grand Prix. De Ammerzodenaar ondervond tijdens de kwalificatiedag nog te veel last van een schouderblessure, waardoor hij het gevoel had dat hij zijn KTM-motor niet volledig onder controle had. Om ongelukken te voorkomen besloot hij af te zien van zijn plekje achter het starthek.

Calvin Vlaanderen, woonachtig in Lithoijen, werd op de 6e plaats de snelste Nederlander in de MX2. Vlaanderen is geboren en getogen in Zuid-Afrika, crost al jaren op een Nederlandse licentie. Bij zijn GP-zege onlangs in Indonesië ging nog de Zuid-Afrikaanse vlag in top, maar sindsdien komt hij officieel uit voor Nederland.