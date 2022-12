Michael Smith geeft ongekend signaal af op WK: Bully Boy gunt Wattimena-beul geen enkele leg

Champions League Vrouwen Zeven kwartfina­lis­ten bekend; komt daar Olympique Lyon of Juventus bij?

Zeven van de acht kwartfinalisten van de Champions League voor vrouwen zijn al bekend. De finale is op zaterdagavond 3 juni in het Philips Stadion in Eindhoven. Het overzicht van groepsronde 5.

16 december