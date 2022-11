Michael van Gerwen als topfavoriet naar WK: 'Iedereen weet: als ik mijn spel speel, ben ik onverslaanbaar’

Programma amateur­voet­bal: Heeze en Best Vooruit wijken donderdag voor inhaalduel uit naar De Leemkuilen

De wedstrijd tussen hekkensluiter Heeze en koploper Best Vooruit uit de eerste klasse B wordt donderdag ingehaald op sportpark De Leemkuilen in Best. De aftrap is om 20.00 uur. Het duel ging zondag niet door, omdat het hoofdveld van Heeze met natuurgras onbespeelbaar was. Er wordt nu voor het doordeweekse avondduel uitgeweken naar het verlichte kunstgrasveld van Best Vooruit.

13:42