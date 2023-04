Michael van Gerwen begint mede dankzij maximale finish goed aan slotdag Dutch Darts Championship

Vrijdag begon de Dutch Darts Championships met acht Nederlandse deelnemers, op de derde en laatste dag waren er bij aanvang om 13.00 uur nog vier over. Van Gerwen kwam als eerste in actie. De Nederlander beleefde vorige week een teleurstellend optreden in Ahoy tijdens de Premier League-avond, maar revancheerde zich voor eigen publiek door met 6-2 van Gabriel Clemens te winnen. In de derde ronde wachtte met Martin Schindler opnieuw een Duitse tegenstander.

Van Gerwen begon stroef en had zeven beurten nodig om de eerste leg binnen te slepen, maar daarna begon het beter te draaien bij de man uit Vlijmen. Hoogtepunt van de wedstrijd was een 170-finish op een belangrijk moment, want door de big fish te gooien snoepte hij een game van Schindler af en plaatste hij de eerste break. In het vervolg won Schindler nog maar één game en sleepte Van Gerwen via een 116-finish de wedstrijd met 6-2 binnen. Hij neemt het vanavond in de kwartfinales op tegen Keane Barry, die met 6-5 won van Ryan Searle.