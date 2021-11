Michael van Gerwen blijft na akkefietje met Gary Anderson bij de les: ‘Hij krijgt een kronkel in z'n hoofd’

Michael van Gerwen heeft bij de Grand Slam of Darts de kwartfinales bereikt. De drievoudig winnaar van het majortoernooi (2015, 2016 en 2017) rekende in een hoogstaande partij af met een geïrriteerde Gary Anderson. ‘ Mighty Mike ’ bleef ook na een akkefietje bij de les en zegevierde met 10-8 in legs.

,,Ik weet eigenlijk niet wat er gebeurde. Gary heeft altijd van dit soort momenten, daar moet je mee dealen”, zei Van Gerwen na afloop in Engeland voor de camera’s over het incident met Anderson.

Van Gerwen was naar eigen zeggen boos na een gemiste triple en foeterde bij het teruglopen op zichzelf. ,,Ik liep terug en zei iets van ‘schele’ tegen mezelf. Gary krijgt op dat moment een kronkel in zijn hoofd en denkt dat ik iets heb gedaan", vulde de drievoudig wereldkampioen iets later bij RTL7 aan.

Quote Je kunt soms wat issues hebben, dat is onderdeel van het spel. Maar het was naar mijn idee niet nodig Michael van Gerwen

,,Het was helemaal niets richting of over hem", benadrukte Van Gerwen tegenover de Engelse media. Anderson reageerde in de partij desondanks nogal verontwaardigd richting de Nederlander. ,,Dat is niks nieuws. Dit soort dingen heeft hij in zijn carrière al zeker twintig keer gedaan. Wat kan ik eraan doen? Hij doet zoiets nooit als hij met 8-4 voor staat, dat is vreemd. Je kunt soms wat issues hebben, dat is onderdeel van het spel. Maar het was naar mijn idee helaas niet nodig.”

Van Gerwen sprak daarnaast overigens met veel respect over zijn Schotse opponent, die in het verleden twee keer de wereldtitel veroverde. ,,Met zijn kwaliteit, staat van dienst en wat hij voor de sport heeft betekend, dat is fantastisch. Begrijp me niet verkeerd. Maar hij heeft ook zijn zwakheden en die heeft hij vanavond laten zien. Hij zou zichzelf niet in zo'n positie moeten brengen.”

Terug naar het sportieve deel van de Grand Slam of Darts. Anderson voorkwam eerder in het toernooi een Nederlandse clash tussen Van Gerwen en Raymond van Barneveld. De 50-jarige ex-wereldkampioen versloeg 'Barney’ in de beslissende poulewedstrijd, waardoor hij de tweede plek achter Michael Smith in de groep opeiste en zijn rivaal buiten de boot viel.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Record Michael van Gerwen

Van Gerwen bereikte de achtste finales als groepswinnaar. De 32-jarige Vlijmenaar versloeg achtereenvolgens Lisa Ashton (5-0), Joe Cullen (5-2) en John Henderson (5-1). In zijn partij met Cullen kreeg het publiek ook al een ontketende Van Gerwen te zien. Met een gemiddelde van 115,19 brak hij toen het toernooirecord.

De strijd tussen Anderson en Van Gerwen was er donderdagavond eentje van hoog niveau, waarbij dus ook de gemoederen enigszins opliepen. Het publiek in Wolverhampton werd in de eerste vijf legs getrakteerd op vijf 180'ers en gemiddelde scores van om en nabij de 110. Anderson, die de partij was begonnen, stapte de eerste pauze met een 3-2 voorsprong binnen.

Irritaties bij Gary Anderson

Van Gerwen plaatste in de negende leg een belangrijke break en verzilverde vervolgens in zijn eigen beurt die voorsprong door de marge naar twee legs verschil (6-4) te brengen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Van Gerwen liet zich vervolgens niet van de wijs brengen door het akkefietje in de twaalfde leg en de daaropvolgende korte woordenwisseling. De verworven voorsprong gaf hij niet meer uit handen, al maakte hij het in het slotstuk dankzij vijf gemiste wedstrijdpijlen nog wel spannend. Toch hield hij het hoofd koel: 10-8.

,,Alles zat in deze wedstrijd. Spanning, druk, fantastische scores en mooie finishes", aldus Van Gerwen, die een eindgemiddelde van 100,43 noteerde en zaterdag met Michael Smith strijdt voor een plek bij de laatste vier. ,,Hopelijk kan ik dan hetzelfde laten zien.”

Met zijn twee recente titels (Nordic Darts Masters en Super Series) en zijn huidige optredens bij de Grand Slam of Darts werkt Van Gerwen zo hard aan de gewenste vorm richting het WK, dat 15 december in Londen begint.

Volledig scherm Fallon Sherrock verbaast vriend en vijand bij de Grand Slam of Darts. © PDC

Sensatie Fallon Sherrock

Fallon Sherrock zorgde in Wolverhampton opnieuw voor een sensatie. De 27-jarige Britse speelster won bij de laatste zestien van Mensur Suljovic, tegen wie ze in 2019 tijdens het WK darts ook al eens stuntte. Sherrock zegevierde met 10-5 in legs en staat zaterdagavond in de kwartfinales tegenover Peter Wright.

Sherrock blijft zo vriend en vijand verbazen. Eerder dit toernooi bereikte ze al twee mijlpalen. Door de groepsfase te overleven, werd ze de eerste vrouw in de knock-outfase van de Grand Slam of Darts. Daarnaast noteerde Sherrock in de poulewedstrijd tegen Mike de Decker met 101,55 de hoogste score ooit door een vrouw gegooid op een televisietoernooi.

Bekijk hieronder onze sportvideo's.