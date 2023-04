Michael van Gerwen doet opmerkelijke bekentenis: ‘Weer vier majors winnen, maar WK-finale verliezen? Daar teken ik voor’

Hoe Jan van Dooren (1939-2023) zijn PSV-droom waarmaakte en jarenlang met z’n gezin in het Philips Stadion woonde

EINDHOVEN - Na een bijzonder leven in de voetballerij is PSV-clubcoryfee Jan van Dooren vorige week overleden. De 83-jarige Eindhovenaar woonde meer dan tien jaar ín het stadion van PSV, speelde in het eerste elftal en bleef na zijn voetbalcarrière nog tientallen jaren actief voor de club.