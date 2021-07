Michael van Gerwen draait langzaam warm bij World Matchplay en bereikt kwartfinales

Michael van Gerwen heeft op de World Matchplay de laatste acht bereikt. In een volgepakt Winter Gardens in Blackpool rekende de 32-jarige darter uit Vlijmen af met Ian White. Hij zegevierde met 11-8 in legs.

In de eerste sessie van vijf legs liet Van Gerwen al een uitgelezen kans liggen om direct afstand te nemen van White. Ondanks een gemiddelde van zo'n 107 keek hij uiteindelijk zelfs - mede dankzij een misser om op een 3-1 voorsprong te komen - tegen een 2-3 achterstand aan. In het vervolg van de partij zakte zijn gemiddelde score iets in, maar desondanks stapte hij wel met een gelijke stand (5-5) de tweede pauze binnen.

Van Gerwen pakte na de tweede break wel door. De drievoudig wereldkampioen krikte het gemiddelde weer iets op en legde met twee opeenvolgende gewonnen legs (7-5 voorsprong) de basis voor de overwinning. In de vijftiende leg liep Van Gerwen zelfs uit naar 9-6, waarmee het verzet van zijn Britse opponent definitief leek gebroken. Doordat Van Gerwen nog enkele wedstrijdpijlen onbenut liet, leek het toch nog even spannend te worden. Maar bij een 10-8 voorsprong trok hij met een prachtige 121-finish de zege naar zich toe. Met een gemiddelde van 100,68 en de 11-8 overwinning kon Van Gerwen zo toch prima cijfers overleggen.

In de eerste ronde kende Van Gerwen eerder nog de nodige problemen tegen Damon Heta. Uiteindelijk boog hij toen een 4-6 achterstand om en won alsnog met 10-7 in legs. Bij de laatste twee edities van de World Matchplay sneuvelden de Brabander overigens telkens bij de tweede schifting. Die negatieve spiraal heeft Van Gerwen nu in elk geval doorbroken, waardoor hij vrijdagavond in de Winter Gardens terugkeert voor de kwartfinales.

De volgende tegenstander van Van Gerwen is Nathan Aspinall, die woensdagavond zegevierde over tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson. Titelverdediger Dimitri van den Bergh - die vorig jaar achter gesloten deuren de corona-editie won - zit ook nog in het toernooi. Hij speelt donderdagavond in de kwartfinales tegen Gerwyn Price, de nummer één van de wereldranglijst.

Kwartfinales World Matchplay

Krzysztof Ratajski - Callan Rydz

Gerwyn Price - Dimitri van den Bergh

Nathan Aspinall - Michael van Gerwen

Michael Smith - Peter Wright/Joe Cullen