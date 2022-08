Michael van Gerwen en andere dartstoppers strijken neer in Australië voor Queensland Darts Masters

Vrijdag en zaterdag is het tijd voor de Queensland Darts Masters, onderdeel van de World Series of Darts. Acht wereldtoppers nemen het in Australië op tegen acht lokale helden. Michael van Gerwen is de enige Nederlander aan de oche .

Het is alweer de vierde wedstrijd in de World Series of Darts. Begin juni won Michael Smith in New York de US Darts Masters, een week later zegevierde Dimitri Van den Bergh in Kopenhagen (Nordic Darts Masters) en eind juni pakte Dirk van Duijvenbode voor eigen publiek in de Ziggo Dome de zege tijdens de Dutch Darts Masters.

Komende weken zijn de darters dus in Oceanië te vinden. Op vrijdag 12 en zaterdag 13 augustus is het Australische Townsville het decor van de Queensland Darts Masters, een week later vindt in Wollongong - waar later dit jaar ook de wereldkampioenschappen wielrennen worden gehouden - de New South Wales Darts Masters plaats.

De trip eindigt op 26 en 27 augustus in Nieuw-Zeeland met de New Zealand Darts Masters. De World Series of Darts eindigt van 16 tot en met 18 september in de AFAS Live, waar de finale wordt gehouden. Van Gerwen, Van Duijvenbode, Danny Noppert en Vincent van der Voort zijn al zeker van deelname en nemen het dan op tegen twintig andere spelers.

Queensland Darts Masters

Vrijdag is het dus eerst tijd voor de Queensland Darts Masters. Rond 11.15 uur Nederlandse tijd zullen de eerste pijlen richting het dartsbord vliegen. Van Gerwen neemt het in de eerste ronde op tegen Australiër Bailey Marsh en stuit in de tweede ronde mogelijk op Jonny Clayton. In de halve finale wacht mogelijk een ontmoeting met Van den Bergh of Joe Cullen. In de andere speelhelft zien we Smith, Fallon Sherrock, James Wade, Simon Whitlock, Gerwyn Price en Damon Heta terug.

De totale prijzenpot bedraagt 60.000 Britse pond (71.000 euro). De winnaar mag ruim 23.000 euro bijschrijven op de Order of Merit.

Programma Queensland Darts Masters

(1) Dimitri Van den Bergh - Koha Kokiri

Joe Cullen - Dave Marland

(4) Michael van Gerwen - Bailey Marsh

Jonny Clayton - Haupai Puha

(2) Michael Smith - Joe Comito

Fallon Sherrock - Gordon Mathers

(3) James Wade - Simon Whitlock

Gerwyn Price - Damon Heta

