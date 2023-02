Michael van Gerwen geeft Danny Noppert advies en blikt terug op woorden over ‘engnek’ Rob Cross

Crispijn Ariëns en Sharon Hendriks winnen Alternatie­ve Elfsteden­tocht op de Weissensee

Crispijn Ariëns en Sharon Hendriks hebben de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissenee gewonnen. Voor de 33-jarige Ariëns was het voor de tweede maal, hij won de 200 kilometer op het Oostenrijkse bergmeer eerder in 2017. Bij de vrouwen was Sharon Hendriks de sterkste in de eindsprint.

