Michael van Gerwen: ‘Ik heb weer iets om voor te vechten’

Door Twan Bovée



Zelf is Van Gerwen niet zo bezig met wat de buitenwacht van hem vindt. Hoge bomen vangen nu eenmaal veel wind. ,,Alles wat ik onder de 110 gooi, is bij wijze van spreken al niet goed. Daar moet je mee dealen. Je moet ook weten waar je staat en in mijn geval verkeer ik niet in de allerbeste vorm van mijn carrière. Ik verlang veel van mezelf. Alles kan altijd beter. Natuurlijk ben ik trots op wat ik allemaal heb bereikt. Maar er is altijd ruimte voor verbetering. Je moet blijven investeren in jezelf. Ik ben een winnaar.”