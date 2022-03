Michael van Gerwen in finale Players Championship 8 tegen Duitser Martin Schindler

Louis van Gaal zeer te spreken over eerste helft tegen Denemarken: ‘De tweede helft was verval te groot’

Bondscoach Louis van Gaal klonk tevreden na de 4-2 zege op Denemarken, zeker over het aanvalsspel was hij te spreken. Toch zag hij ook mindere punten, met name in de tweede helft.

0:00