Michael van Gerwen in ‘Nederlands onderonsje’ op Madison Square Garden: ‘Fenomenale locatie’

Michael van Gerwen en vijftien andere darters verzamelen zich in New York voor de US Darts Masters, het eerste toernooi van de World Series of Darts 2022. Mighty Mike neemt het in het Hulu Theater op Madison Square Garden op tegen The Dutch Dragon Jules van Dongen.

Hoewel Van Gerwen de enige Nederlander is die meedoet in New York kan er in de eerste ronde toch gesproken worden van een Nederlands onderonsje. Tegenstander Van Dongen is geboren in Nederland, maar woont tegenwoordig in de Verenigde Staten en komt ook uit onder de vlag van de VS. ,,Ik kijk er enorm naar uit om tegen Jules te spelen. Ik weet waartoe hij in staat is en hij zal als Amerikaan willen presteren, zeker in het bijzijn van zijn fans.”

Het is voor de vierde keer dat de US Darts Masters gehouden wordt. Van Gerwen was in 2017 de eerste winnaar. Gary Anderson en Nathan Aspinall wonnen in respectievelijk 2018 en 2019. Zij zijn er dit jaar niet bij. Voor Van Gerwen wacht een operatie aan zijn arm, maar de Nederlander is desondanks wél van de partij. ,,Het is een eer voor elke darter om op zo'n fenomenale locatie te spelen", stelt Van Gerwen. ,,Dit is een van de grootste sportlocaties in de wereld en dat is voor de dartsport ontzettend goed. De sport kan naar een hoger niveau worden getild.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Michael van Gerwen (@mvg180) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Als het aan Van Gerwen ligt, neemt hij net als in 2017 de hoofdprijs mee naar huis: ,,Dat zou veel voor me betekenen. Als we naar een ander continent gaan, weet iedereen dat ik altijd de prijs mee naar huis willen nemen, of het nu in Dubai is of in Las Vegas.”

De eerste ronde begint vandaag. Morgen zijn de kwartfinales, halve finales en finale. Het prijzengeld bedraagt ruim 55.000 euro. De winnaar van het toernooi gaat naar huis met zo’n 23.500 euro. De verliezend finalist krijgt ongeveer de helft. Voor de halvefinalisten en kwartfinalisten ligt er respectievelijk 5800 euro en 3000 euro klaar. Darters die niet verder komen dan de eerste ronde krijgen 1450 euro.

Programma eerste ronde:

Peter Wright - Danny Baggish

Fallon Sherrock - Leonard Gates

Michael Smith - Doug Boehm

Gary Anderson - Matt Campbell

Gerwyn Price - David Cameron

Jonny Clayton - Danny Lauby

Michael van Gerwen - Jules van Dongen

James Wade - Jeff Smith