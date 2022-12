Michael van Gerwen kwam weg met ‘arrogante’ keuze die Eric Bristow in 1983 de wereldtitel kostte

De meningen liepen sterk uiteen na de opmerkelijke keuze die Michael van Gerwen maakte bij zijn eerste matchdart in de hoogstaande partij tegen Mensur Suljovic . Arrogant, vonden de meesten. Begrijpelijk, klonk het ook. En met dat laatste was Mighty Mike het uiteraard eens. Maar in 1983 kostte eenzelfde voorval Eric Bristow de wereldtitel!

Bij een 3-1 voorsprong in sets en bij 2-2 in legs kreeg Michael van Gerwen gisteravond bij een resterende score van 50 punten één kans om de partij te beëindigen. Dan moest hij de dubbele bull gooien. Maar hij koos ervoor om zijn pijl richting de ‘enkele 18' te sturen, om zo 32 punten over te houden zodat hij in zijn volgende beurt met de voor hem relatief eenvoudige dubbel 16 het klusje kon klaren.

Vergaloppeerd

Tegenstander Mensur Suljovic stond op dat moment immers op 161 punten en Van Gerwen ging er bij zijn berekeningen en inschattingen vanuit dat het de Oostenrijker niet zou lukken om dat met drie pijlen terug naar nul te brengen. Maar het lukte wél, wat tot grote opwinding leidde in Alexandra Palace en de rest van de dartwereld. Van Gerwen had zich vergaloppeerd!

Bekijk de samenvatting van de partij

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Belgische oud-darter Erik Clarys was op de zender VTM hard voor de Vlijmenaar: ,,Dit is zo onrespectvol. Dit is als zeggen tegen je tegenstander: ‘doe maar, je kan het toch niet. Als zo’n grote speler zoiets doet, zou dat elke keer moeten worden afgestraft”, vond Clarys. En hij had vele medestanders.

Van Gerwen haalde zijn schouders op toen hij met de kritiek werd geconfronteerd. ,,Het was gewoon ‘bad luck’. 161 wordt zelden afgemaakt. Ach, het belangrijkste is dat ik geplaatst ben voor de volgende ronde”, stelde hij koeltjes.

2,8 procent

Wie de cijfers erbij pakt, kan de beslissing van Van Gerwen vermoedelijk goed begrijpen. Het dartsstatistieken-orakel Ochepedia rekende voor dat de kans dat Suljovic zijn 161 zou uitgooien in een beurt van drie pijlen slechts 2,8 procent was.

Dit had Van Gerwen na afloop te vertellen

Tel daarbij op dat de kans dat Van Gerwen met die ene resterende pijl een dubbele bull had gegooid, ook maar 29.8% was en het maakt de gedachte van de Nederlander niet zo vreemd. Want bij dubbel 16 is die kans een stuk groter voor MVG: 83,9%. Met drie pijlen dan weliswaar.

Eric Bristow

Roland Scholten moest meteen terugdenken aan de Embassy-finale in 1983, toen in de partij tussen Eric Bristow en Ketih Deller ongeveer hetzelfde gebeurde als gisteren bij Van Gerwen - Suljovic. ,,Alleen was het toen de finale en kon Bristow de wereldtitel pakken door bullseye te gooien. Ook hij koos toen voor 'the percentage shot’, zoals ze dat in Engeland noemen. Terwijl Deller op 138 stond, maar dat gold toen ook als een heel lastige opgave.”

Volledig scherm Michael van Gerwen balt de vuist tijdens de spectaculaire partij tegen Mensur Suljovic. © Simon O’Connor/PDC

‘Mister 138'

Bristow ging net als Van Gerwen niet voor de dubbele bull, maar voor de enkele 18 om dubbel 16 over te laten. Scholten: ,,Dat was een hele dure beslissing. Deller gooide 138 uit en griste de wereldtitel voor de neus van Bristow weg. Sindsdien heeft Deller de bijnaam ‘Mister 138‘”, vertelt Scholten, die de keuze van Mighty Mike desondanks goed begreep. ,,Zijn tegenstander stond nog een paar sets achter. Bovendien... die statistieken... ik denk dat ik het ook zo had gedaan.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Boksen

Volgens Scholten worden er in Engeland geregeld vergelijkingen getrokken tussen darts en boksen. ,,Bij die laatste sport kun je je tegenstander fysiek deukjes toebrengen, bij darts alleen mentaal. Dat probeerde Michael, maar hij kreeg een keiharde rechtse directe in zijn gezicht. Maar hij is nou net iemand die dat kan hebben. Het verbaasde me dan ook niet dat hij die partij tegen Suljovic alsnog won. Michael is niet zo eenvoudig van z'n stuk te brengen.”

WK darts

Bekijk hier het volledige speelschema en alle uitslagen van het WK darts in Alexandra Palace in Londen. De finale is op 3 januari.