Michael van Gerwen lijkt weer op Michael van Gerwen: ‘Het is een teken van zwakte als je in paniek raakt’

Van Gerwen leek gisteravond ineens weer op de oude Van Gerwen, met hoge scores, genadeloze finishes en indrukwekkende gemiddelden. Achtereenvolgens maakte de 32-jarige Vlijmenaar gehakt van Jonny Clayton (6-1), Michael Smith (6-2) en Michael Smith (6-0), misschien wel de beste drie darters van het afgelopen seizoen. ,,Ik denk dat dit een heel belangrijke overwinning was”, zegt Van Gerwen tegen Sky over zijn eindzege in Exeter. ,,Want het was zwoegen de laatste tijd, ik presteerde niet op de toppen van mijn kunnen. Deze avond heb ik volgens mij een goed niveau laten zien. Hiermee kan ik verder richting de volgende wedstrijden van de Premier League.”

Grofweg tussen 2014 en 2019 was Van Gerwen de beste darter ter wereld, met drie wereldtitels in totaal en meerdere toernooizeges per jaar. In 2020 kwam de klad erin en afgelopen seizoen wist ‘Mighty Mike’ zelfs geen enkel toernooi op zijn naam te schrijven. ,,Het is altijd lastig als je achter de feiten aanloopt”, zegt Van Gerwen daarover. ,,Maar nu speelde ik goed en ik denk dat ik deze avond verdiend heb gewonnen. Dat belooft veel goeds.”



,,Het is een teken van zwakte als je in paniek raakt”, blikt Van Gerwen terug op zijn mindere jaren. ,,En om eerlijk te zijn, ik ben allesbehalve zwak. Ik heb hier nogal lang op gewacht. Ik weet dat het moeilijk is, want er zijn zoveel goede darters. Ik heb geprobeerd mijn spel te ontwikkelen er meer kracht in te stoppen. Ik probeer me te verbeteren. Heel veel meer kan ik niet doen.”