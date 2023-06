Michael van Gerwen meldt zich af: Dirk van Duijvenbode met Danny Noppert op vernieuwde World Cup of Darts

Niet Michael van Gerwen maar Dirk van Duijvenbode vormt komend weekend een team met Danny Noppert op de World Cup of Darts in Frankfurt. Mighty Mike moet het wereldkampioenschap voor landenteams laten schieten omdat hij nog niet op tijd hersteld is van een tandheelkundige ingreep.

Vorig jaar vormden Van Duijvenbode en Noppert voor het eerst een koppel op de World Cup of Darts. Toen moest Michael van Gerwen onder het mes vanwege een ingreep aan zijn tintelende arm. Van Duijvenbode en Noppert reikten toen tot de halve finale, waarin werd verloren van Welshmen Gerwyn Price en Jonny Clayton. Dit jaar wagen de nummers acht (Noppert) en elf (Van Duijvenbode) een nieuwe kans om de wereldtitel naar Nederland te halen op het geheel vernieuwde WK voor landenteams.

Want heb jij ooit van de darter Thanawat Gaweenuntawong gehoord? En kun jij twee darters uit Guyana noemen? Nee? Na deze week wel. Liefst veertig landen dromen deze week van de wereldtitel in de Eissporthalle in Frankfurt. Onder die landen de grote dartslanden zoals Nederland, Engeland, Wales, Schotland en titelhouder Australië, maar ook debutanten Bahrein, Oekraïne, IJsland en Guyana zijn van de partij nadat het deelnemers met acht landen werd uitgebreid in een compleet nieuw format.

Engeland, Wales, Nederland en Schotland zijn op basis van de gecombineerde ranking van de twee spelers vrijgeloot van de eerste ronde die wordt afgewerkt in twaalf groepen van drie landen. Omdat Van Duijvenbode nu de plek van Van Gerwen heeft ingenomen is Nederland als nummer drie geplaatst in plaatst van als nummer twee. Wales schuift een stukje op. De twaalf groepswinnaars gaan door naar de knock-outronde, waar ook ‘De Grote Vier’ instromen. De belangrijkste wijziging is echter: er wordt alléén nog maar in teamverband gespeeld.

Simon Whitlock en Damon Heta verdedigen namens Australië de titel.

,,Dit nieuwe format is een belangrijke ontwikkeling in het laten groeien van de dartssport over de hele wereld”, legt PDC-topman Matt Porter uit. ,,De landen spelen in de groepsfase sowieso twee wedstrijden. Daarmee wordt de ervaring van de spelers op een groot podium vergroot én met dit nieuwe format was er de mogelijkheid om nieuwe landen te introduceren. Zo hebben we voor het eerst kwalificatiewedstrijden in Latijns-Amerika georganiseerd”, zo verwijst Porter naar het toernooi dat door Guyana werd gewonnen.

,,Het werd een keer tijd", zegt Co Stompé over de vernieuwde opzet van de World Cup of Darts. Stompé won in 2010 de allereerste editie van het toernooi samen met Raymond van Barneveld. ,,Als je zegt dat je een toernooi houdt voor teams dan moet je ook de wedstrijden in teams spelen", zo vindt The Matchstick, zoals zijn bijnaam als darter luidde.

Vorig jaar werd er bijvoorbeeld alleen in teams tegen elkaar gespeeld als het na twee partijen 1-1 stond. Ter illustratie: Noppert en Van Duijvenbode wonnen vorig jaar in de tweede ronde en kwartfinale allebei hun singles en in de halve finale verloren ze die allebei, waardoor alleen in de eerste ronde tegen Brazilië een duel in teamverband werd gespeeld door de Nederlanders. ,,Het was toch altijd: één potje in teamverband en verder singels. Jarenlang heeft iedereen geroepen dat het anders moest en nu zijn ze dan toch overstag gegaan”, zo ziet Stompé tevreden toe.

Porter zelf is logischerwijs ook enthousiast over de nieuwe opzet: ,,Het is een grote verandering, maar hiermee benadrukken we het teamelement van dit toernooi, dat een van onze meest populaire evenementen is.”

Hoewel het toernooi niet meetelt voor de Order of Merit vindt ook Stompé de World Cup of Darts een toernooi met status: ,,Het is toch een wereldtitel, ook al doe je het met z’n tweeën. Gerwyn Price riep niet voor niets voorafgaand aan de finaleavond van de Premier League dat hij dit het belangrijkste toernooi vindt ná het reguliere WK. Maar goed, Nederlanders zijn wat dat betreft wel anders dan Welshmen, Schotten en Engelsen.”

Wat het geheim is om het toernooi te winnen volgens Stompé? ,,Je moet chemie met elkaar hebben. Op het juiste moment even iets tegen je koppelmaat kunnen roepen om de scherpte terug te krijgen. Ik kon echt alles tegen Raymond zeggen. Als Raymond zich irriteerde, hield ik hem bij de les. We gingen al vijftien jaar lang overal met elkaar naartoe, ook naar koppelwedstrijden. Dat was voor ons zo’n beetje wekelijkse kost. We kenden elkaar van haver tot gort", aldus Stompé.

Programma World Cup of Darts:

Donderdag 15 juni (19.00 uur): Groepsfase (Best of 7 legs)

Vrijdag 16 juni (12.00 uur): Groepsfase (Best of 7 legs)

Vrijdag 16 juni (19.00 uur): Groepsfase (Best of 7 legs)

Zaterdag 17 juni (13.00 uur): Tweede ronde (Best of 15 legs)

Zaterdag 17 juni (19.00 uur): Tweede ronde (Best of 15 legs)

Zondag 18 juni (13.00 uur): Kwartfinales (Best of 15 legs)

Zondag 18 uuni (19.00 uur): Halve finales (Best of 15 legs) & Finale (Best of 19 legs)

Darts verovert de wereld

De PDC is al jarenlang bezig met het uitbreiden van de dartssport naar andere landen. Niet voor niets worden tegenwoordig EuroTour-evenementen in bijvoorbeeld Oostenrijk, Tsjechië en Hongarije gehouden. Maar zo keerde dit jaar ook de PDC Asian Tour terug voor Aziatische darters, met toernooien in onder meer Filipijnen, Thailand en Mongolië. De PDC kent daarnaast ProTour-evenementen in Noord-Europa, Australië, Nieuw-Zeeland en Noord-Amerika en in augustus en oktober vinden er toernooien plaats in Costa Rica en Chili voor darters uit Latijns-Amerika en de Caraïben. Eerder dit jaar werd ook de African Continental Tour aangekondigd. Kortom: darts verovert de wereld en de PDC wil aan die darters graag een podium bieden. Te beginnen deze donderdag in Frankfurt.

Dartskalender 2023

