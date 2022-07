Michael van Gerwen na winst op mooie sportzondag: ‘Na Jumbo-Visma en Max Verstappen kon ik niet achterblijven, toch?

Van Gerwen stond bijna de hele wedstrijd op een achterstand. Toch stond de Nederlander goed te gooien en was hij scorend veel beter dan Gerwyn Price, alleen liet hij op de dubbels steken liggen. ,,Vanaf het eerste moment was er maar één de beste: dat was ik. Het lukte me alleen niet om de dubbels te gooien. Het was puur scorend vermogen waarmee ik hem onder druk kon zetten.”



Pas na 24 legs trok Van Gerwen de stand gelijk. Om in wielertermen te spreken: daarna ging Van Gerwen erop en erover. ,,Om er dan nog zo'n eindspurt uit te persen, geeft zoveel voldoening. Ik ben zó blij, dat wil jij niet weten", zegt hij in gesprek met Viaplay. ,,Dit raakt mij heel erg. De afgelopen tijd heeft mij veel pijn gedaan. Ik heb niet gepresteerd hoe ik had moeten presteren, en dan komt er ook nog zo'n operatie overheen. Om er dan je kop bij te houden en durven toe te slaan op de juiste momenten, dat geeft heel veel voldoening. Maar na deze dag met Jumbo-Visma en Max Verstappen kon ik niet achterblijven, toch?”



Nu volgt voor Van Gerwen een welverdiende vakantie. Daarna hoopt hij de goede lijn door te trekken. ,,Ik hoop dat er nog veel overwinningen mogen volgen, ik ben nog niet klaar.”