Michael van Gerwen naar finale in Duitsland na kraker tegen Dimitri Van den Bergh

Video Michael van Gerwen via Spanjaard naar achtste finales German Darts Champions­hip

Michael van Gerwen heeft zich geplaatst voor de achtste finales van het German Darts Championship. Mighty Mike was in het Duitse Hildesheim te sterk voor de Spanjaard José Justicia: 6-3. Het German Darts Championship is het tweede van dertien toernooien op de PDC European Tour.

12 maart