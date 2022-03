Michael van Gerwen naar halve finales in Duitsland nadat Peter Wright zich terugtrekt

Spar­ta-verdediger Tom Beugels­dijk met hersen­schud­ding naar ziekenhuis

Tom Beugelsdijk heeft een hersenschudding opgelopen in de thuiswedstrijd van Sparta Rotterdam tegen Go Ahead Eagles. De verdediger kwam al in de eerste minuut van het duel ongelukkig ten val en ging per brancard van het veld.

12 maart