Michael van Gerwen naar kwartfinales World Grand Prix: ‘Ik ben niet in vorm, maar ik win wel’

World Grand PrixMichael van Gerwen heeft in Leicester de kwartfinales van de World Grand Prix bereikt. Mighty Mike won na een thriller in de tweede ronde van de Engelsman Stephen Bunting (3-2) op het toernooi waarbij de darters ook moeten beginnen met een dubbel.

Van Gerwen, die de World Grand Prix al vijf keer op zijn naam wist te schrijven, reikte tot de tweede ronde door in de eerste ronde Gary Anderson te verslaan. Tegen Bunting, die in de eerste ronde te sterk was voor Brendan Dolan, begon Van Gerwen stroef. Hij miste veel kansen op de dubbel in de eerste set en nadat hij twee pijlen op dubbel acht had gemist sloeg Bunting wel toe.

Van Gerwen zette het recht door snel de tweede en derde set te winnen. In de vierde set liet hij zijn tegenstander echter opnieuw profiteren van het missen van de dubbels, waardoor een vijfde set de beslissing moest brengen. Van Gerwen won in de vijfde set meteen de eerste leg, die Bunting was begonnen. In de vierde leg van de set sloeg ‘Mighty Mike’ toe door 65 uit te gooien. In de kwartfinales neemt hij het op tegen Chris Dobey uit Engeland.

,,Ik maakte het mijzelf onnodig erg moeilijk", zei de Vlijmenaar bij Skysports. ,,Ik had zoveel makkelijker kunnen winnen. Maar na een paar sets vond ik de juiste versnelling, maar hij ook. Het werd een mooie wedstrijd, maar ik ben blij dat ik niet té veel fouten heb gemaakt.”

Voor de rest van het toernooi weet Van Gerwen dat hij scherp moet zijn. Concurrent Peter Wright had de vorm van de Brabander ‘middelmatig’ genoemd. ,,Mijn vorm is inderdaad niet goed", zei hij lachend. ,,Maar ik won alsnog de Premier League en de World Matchplay. En dit belangrijke toernooi kan ik ook winnen.”

Na het duel van Van Gerwen zorgde de Belg Dimitri Van den Bergh voor de stunt van de avond. Hij versloeg titelverdediger Jonny Clayton na een spannende partij met 3-2.

Dirk van Duijvenbode werd in de eerste ronde al uitgeschakeld. Hij verloor na een frustrerende avond van Jonny Clayton. Donderdagavond komt nog wel Danny Noppert in actie. De Fries won in de eerste ronde van de Duitser Gabriel Clemens en treft nu Nathan Aspinall. Aspinall versloeg in de eerste ronde Michael Smith.

De World Grand Prix is een van de grote toernooien van de profbond PDC, met 600.000 Engelse pond (bijna 700.000 euro) in de prijzenpot.

Uitslagen - Woensdag 5 oktober (tweede ronde):

Adrian Lewis - Chris Dobey 2-3

Peter Wright - Krzysztof Ratajski 3-2

Michael van Gerwen - Stephen Bunting 3-2

Jonny Clayton - Dimitri Van den Bergh 2-3



Programma - Donderdag 6 oktober (tweede ronde):

Martin Lukeman - Ross Smith

Daryl Gurney - Madars Razma

Gerwyn Price - Joe Cullen

Nathan Aspinall - Danny Noppert

Volledig scherm Michael van Gerwen. © BELGA